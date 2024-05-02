بالصورة - وزير الخارجية الإماراتي يلتقي زعيم المعارضة في "إسرائيل": الأولوية إنهاء العنف

التقى وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، زعيم المعارضة في "إسرائيل" يائير لابيد، وجرى خلال اللقاء بحث "آخر التطورات والمستجدات في المنطقة، ولاسيما الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة".

وأشار وزير الخارجية الإماراتي إلى "الأهمية العاجلة للدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل القائم على أساس "حل الدولتين"، بما يسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار وتحقيق الأمن المستدام في المنطقة وإنهاء العنف المتصاعد الذي تشهده".

وشدد على "أهمية العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة"، مشيراً إلى أن "الأولوية هي إنهاء التوتر والعنف وحماية أرواح المدنيين وبذل كافة الجهود لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية الملحة إلى المدنيين في قطاع غزة عبر ممرات آمنة ودون عوائق وبشكل مكثف ومستدام".