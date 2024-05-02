بايدن: احتجاجات الجامعات لم تجبرني على إعادة النظر في سياساتي بالشرق الأوسط

شدد الرئيس الأميركي جو بايدن على أن "النظام يجب أن يسود" ، وذلك تعليقاً على الاحتجاجات التي تشهدها الجامعات في الولايات المتحدة على خلفية الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة .

وقال بايدن في خطاب متلفز من البيت الأبيض، إن "لا مكان لمعاداة السامية في الجامعات الأميركية،" مضيفاً: "لسنا في مكان لا يستمع لصوت الشعب الأميركي، وبلدنا يسود فيه حكم القانون."

وتابع الرئيس الاميركي : "احتجاجات الكليات تضع الحق في التعبير وسيادة القانون على المحك ويجب التمسك بكليهما."

وشدد على ان "تدمير الممتلكات العامة ليس من أشكال التظاهر الحر".

وقال: "هناك حق في التظاهر، ولكن ليس هناك حق في إثارة فوضى"، مشدداً على انه "ليس هناك في الولايات المتحدة مكان لمعاداة السامية، والإسلاموفوبيا، والخطاب العنيف."

واضاف: "يجب أن تُجرى الاحتجاجات دون عنف أو تدمير أو كراهية وفي إطار القانون".

وتابع بايدن: "الاحتجاجات لم تجبرني على إعادة النظر في سياساتي بالشرق الاوسط" ، وقال: "الحرس الوطني ينبغي ألا يتدخل في الاحتجاجات."

وقال الرئيس الاميركي : "نحترم مشاعر الناس ونحمي حقهم في التعبير عنها، لكن يجب أن يتم ذلك دون عنف وكراهية"، مضيفاً: "للطلاب الحق في التعلم والتجول في الحرم الجامعي بأمان دون خوف من التعرض للهجوم."

واضاف: "المعارضة ضرورية للديمقراطية، لكن غرس الخوف في نفوس الناس مخالف للقانون."