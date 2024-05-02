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عربي و دولي

بزعم "مساعدتهم ممولاً لحزب الله" .. الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 5 أشخاص

2024-05-02 | 12:16
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بزعم &quot;مساعدتهم ممولاً لحزب الله&quot; .. الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 5 أشخاص
بزعم "مساعدتهم ممولاً لحزب الله" .. الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 5 أشخاص

اعلنت الخزانة الاميركية فرض عقوبات على خمسة أفراد، بزعم "مساعدتهم صرّافاً تابعاً لـ "حزب الله" يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم الحزب".

والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات بحسب بيان وزارة الخزانة الاميركية هم "عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد."
وقال بيان الوزارة  ان "هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة ".
وجاء في بيان الخزانة الاميركية  : "عدنان محمود يوسف: موظف في "سيتكس" وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس".
وبحسب البيان، فانه "غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني".
 
بزعم "مساعدتهم ممولاً لحزب الله" .. الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 5 أشخاص

عربي و دولي

الخزانة الاميركية

واشنطن

حسن مقلد

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