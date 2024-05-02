للمرة الأولى ... المقاومة الإسلامية في البحرين تعلن ضرب هدف في إيلات

أعلنت المقاومة الإسلامية في البحرين - "سرايا الأشتر" استهداف عمق كيان الاحتلال الإسرائيلي بالطائرات المسيّرة، دعمًا للقضية الفلسطينية ونصرةً للشعب المقاوم في غزة وذلك في عملية أولى لها منذ بدء معركة "طوفان الأقصى".

وأكدت سرايا الأشتر في بيان نشرته اليوم أنّها استهدفت الثلاثاء 27 نيسان/أبريل 2024 مقرّ شركة "تراك نت" (Trucknet) في مدينة أم الرشراش "إيلات" جنوبي فلسطين المحتلة، وهي الشركة المسؤولة عن النقل البري في كيان الاحتلال.

وأكدت المقاومة الإسلامية في البحرين استمرار تحركها ودعمها للشعب الفلسطيني في غزة، على كل الأصعدة، مشددةً على أنّها لن توقف عملياتها إلا بتوقف العدوان عن القطاع.