اليونيسكو تمنح جائزتها لحرية الصحافة للصحافيين الفلسطينيين في غزة

وقال ماوريسيو فايبل رئيس لجنة التحكيم الدولية للإعلاميين "في مثل هذه الأوقات المظلمة واليائسة، نود أن نشارك رسالة تضامن واعتراف قوية مع الصحافيين الفلسطينيين الذين يغطون هذه الأزمة في مثل هذه الظروف المأساوية".

وأضاف "نحن كبشر ندين بشدة لشجاعتهم والتزامهم بحرية التعبير".

بدورها قالت أودري أزولاي المديرة العامة لليونيسكو إن الجائزة "تشيد بشجاعة الصحافيين الذين يواجهون ظروفا صعبة وخطيرة".

ووفقا للجنة حماية الصحافيين ومقرها نيويورك، فقد ادت الحرب على قطاع غزة الى مقُتل ما لا يقل عن 97 صحافيا منهم 92 فلسطينيا.