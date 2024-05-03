الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

اليونيسكو تمنح جائزتها لحرية الصحافة للصحافيين الفلسطينيين في غزة

2024-05-03 | 00:55
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
اليونيسكو تمنح جائزتها لحرية الصحافة للصحافيين الفلسطينيين في غزة
اليونيسكو تمنح جائزتها لحرية الصحافة للصحافيين الفلسطينيين في غزة

منحت منظمة اليونيسكو جائزتها لحرية الصحافة إلى جميع الصحافيين الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يغطون الحرب الاسرائيلية المتواصلة منذ نحو 7 أشهر على القطاع.

وقال ماوريسيو فايبل رئيس لجنة التحكيم الدولية للإعلاميين "في مثل هذه الأوقات المظلمة واليائسة، نود أن نشارك رسالة تضامن واعتراف قوية مع الصحافيين الفلسطينيين الذين يغطون هذه الأزمة في مثل هذه الظروف المأساوية".

وأضاف "نحن كبشر ندين بشدة لشجاعتهم والتزامهم بحرية التعبير".

بدورها قالت أودري أزولاي المديرة العامة لليونيسكو إن الجائزة "تشيد بشجاعة الصحافيين الذين يواجهون ظروفا صعبة وخطيرة".

ووفقا للجنة حماية الصحافيين ومقرها نيويورك، فقد ادت الحرب على قطاع غزة الى مقُتل ما لا يقل عن 97 صحافيا منهم 92 فلسطينيا.

اليونيسكو تمنح جائزتها لحرية الصحافة للصحافيين الفلسطينيين في غزة

عربي و دولي

غزة

اليونيسكو

احتلال

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مصادر لـ"رويترز": الولايات المتحدة والسعودية تقتربان من اتفاق على معاهدة أمنية
المقاومة الاسلامية في العراق: استهدفنا هدفين حيويين في تل أبيب بصواريخ الارقب "كروز مطور" ونؤكد استمرارنا في دكّ معاقل الاعداء

اقرأ ايضا في عربي و دولي

تركيا: تعليق التجارة مع "إسرائيل" مستمر حتى إنهاء حرب غزة
04:54

تركيا: تعليق التجارة مع "إسرائيل" مستمر حتى إنهاء حرب غزة

قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن تعليق التجارة مع "إسرائيل" سيستمر حتى إعلان وقف إطلاق نار دائم وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية.

04:54

تركيا: تعليق التجارة مع "إسرائيل" مستمر حتى إنهاء حرب غزة

قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن تعليق التجارة مع "إسرائيل" سيستمر حتى إعلان وقف إطلاق نار دائم وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية.

الإستخبارات الأوكرانية "تدق ناقوس الخطر".. ما السبب؟
04:51

الإستخبارات الأوكرانية "تدق ناقوس الخطر".. ما السبب؟

حذر فاديم سكيبيتسكي، نائب رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، في مقابلة مع مجلة "إيكونوميست"، من أن تشاسوف يار ستقع حتما تحت ضربات الجيش الروسي.

04:51

الإستخبارات الأوكرانية "تدق ناقوس الخطر".. ما السبب؟

حذر فاديم سكيبيتسكي، نائب رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، في مقابلة مع مجلة "إيكونوميست"، من أن تشاسوف يار ستقع حتما تحت ضربات الجيش الروسي.

"إعادة الإعمار قد يمتد 80 عاماً".. الأمم المتحدة: قطاع غزة بحاجة إلى 40 مليار دولار
04:39

"إعادة الإعمار قد يمتد 80 عاماً".. الأمم المتحدة: قطاع غزة بحاجة إلى 40 مليار دولار

قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بنحو 40 مليار دولار، وأكدت أن التعافي من الدمار الهائل وغير المسبوق الذي لحق بالقطاع بسبب العدوان الإسرائيلي الممتد قد يستغرق 80 عاما.

04:39

"إعادة الإعمار قد يمتد 80 عاماً".. الأمم المتحدة: قطاع غزة بحاجة إلى 40 مليار دولار

قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بنحو 40 مليار دولار، وأكدت أن التعافي من الدمار الهائل وغير المسبوق الذي لحق بالقطاع بسبب العدوان الإسرائيلي الممتد قد يستغرق 80 عاما.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024