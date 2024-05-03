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عربي و دولي

الإستخبارات الأوكرانية "تدق ناقوس الخطر".. ما السبب؟

2024-05-03 | 04:51
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الإستخبارات الأوكرانية &quot;تدق ناقوس الخطر&quot;.. ما السبب؟
الإستخبارات الأوكرانية "تدق ناقوس الخطر".. ما السبب؟

حذر فاديم سكيبيتسكي، نائب رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، في مقابلة مع مجلة "إيكونوميست"، من أن تشاسوف يار ستقع حتما تحت ضربات الجيش الروسي.

وقال سكيبيتسكي: "المشكلة الحالية لأوكرانيا هي المنطقة المحصنة الواقعة على مرتفعات مدينة تشاسوف يار. ووفقاً للجنرال (سكيبيتسكي)، ربما يكون سقوطها على طريقة أفدييفكا مجرد مسألة وقت".
ولاحظ الصحفيون أن تشاسوف يار لها أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية. وسيفتح الاستيلاء عليها الطريق أمام الجيش الروسي للوصول إلى آخر المدن الكبرى في جمهورية دونيتسك، والتي تقع تحت سيطرة كييف.
وأشارت التقارير أيضا إلى أن الجنرال يعتبر الوضع الحالي في أوكرانيا هو الأصعب منذ بداية الصراع. ولفتت مجلة "إيكونوميست" الانتباه إلى أن "سكيبيتسكي ليس لديه أي فكرة عن كيفية فوز أوكرانيا في ساحة المعركة".
وفي وقت سابق، اشتكى القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، من الوضع الصعب للقوات الأوكرانية على خط المواجهة.
ووفقا له، تتمتع روسيا بميزة كبيرة وتهاجم بنشاط على طول خط التماس بأكمله، مما يؤدي إلى نجاحات تكتيكية. وقد وصف مناطق إيفانوفسكوي وتشاسوف يار على محور كراماتورسك في جمهورية دونيتسك بالنقاط الأكثر سخونة.
وأشار الجنرال إلى أن الوضع في القوات المسلحة الأوكرانية على محوري كراسنوارميسكي (بوكروفسكي سابقًا) وكوراخوفسكي ليس أقل أهمية.
 
الإستخبارات الأوكرانية "تدق ناقوس الخطر".. ما السبب؟

عربي و دولي

وزارة الدفاع الأوكرانية

الإستخبارات الأوكرانية

روسيا

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