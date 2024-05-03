المدعي العام للجنائية الدولية يطالب بالتوقف عن "ترهيب" موظفي المحكمة

طالب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة بالتوقف عما وصفه بترهيب العاملين في المحكمة، قائلا إن مثل هذه التهديدات قد تشكل جريمة بحق المحكمة المختصة بجرائم الحرب.

وقال المكتب في بيان نشره على موقع "إكس" إن "كل محاولات عرقلة عمل الموظفين أو ترهيبهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق لا بد أن تتوقف فورا"، مشيرا إلى أن "نظام روما الأساسي، الذي يحدد هيكل المحكمة ومجالات اختصاصها، يمنع هذه التصرفات".

وأصدرت المحكمة البيان، الذي لم يذكر حالات بعينها، بعد انتقادات "إسرائيلية" وأميركية للتحقيقات التي تجريها.

و"إسرائيل" والولايات المتحدة ليستا عضوين في المحكمة ولا يعترفان بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية.