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عربي و دولي

أنصار الله تعلن بدء تنفيذ "المرحلة الرابعة من التصعيد".. إليكم تفاصيلها

2024-05-03 | 09:07
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أنصار الله تعلن بدء تنفيذ &quot;المرحلة الرابعة من التصعيد&quot;.. إليكم تفاصيلها
أنصار الله تعلن بدء تنفيذ "المرحلة الرابعة من التصعيد".. إليكم تفاصيلها

صدر عن القوات المسلحة اليمنية البيان التالي:

"تتابع القوات المسلحة اليمنية تطورات المعركة في قطاع غزة من استمرار للعدوان الإسرائيلي والأمريكي والتحضير لتنفيذ عملية عسكرية عدوانية تستهدف منطقة رفح، وكذلك نتابع العرض المطروح على المقاومة والذي يريد فيه العدو انتزاع ورقة الأسرى دون وقف دائم لإطلاق النار.
وتنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني واستجابة لنداءات المقاومة الشعب الفلسطيني المظلوم ومع تعنت العدو الإسرائيلي والأمريكي فإن القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى تعلن بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد وعلى النحو التالي:
أولا: استهداف كافة السفن المخترقة لقرار حظر الملاحة الاسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحر الأبيض المتوسط في أي منطقة تطالها أيدينا .
ثانيا: يبدأ تنفيذ هذا من ساعة إعلان هذا البيان. 
ثالثا: في حال اتجه العدو الإسرائيلي إلى شن عملية عسكرية عدوانية على رفح، فإن القوات المسلحة اليمنية ستقوم  بفرض عقوبات شاملة على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بالإمداد والدخول للموانئ الفلسطينية المحتلة من أي جنسية كانت وستمنع جميع سفن هذه الشركات من المرور في منطقة عمليات القوات المسلحة وبغض النظر عن وجهتها.
إن القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى ثم استنادا إلى دعم وإسناد أبناء الشعب اليمني العظيم وكافة أحرار الأمة لن تتردد في التحضير والاستعداد لمراحل تصعيدية أوسع وأقوى حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة".
أنصار الله تعلن بدء تنفيذ "المرحلة الرابعة من التصعيد".. إليكم تفاصيلها

عربي و دولي

القوات المسلحة اليمنية

أنصار الله

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