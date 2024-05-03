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عربي و دولي

وسائل إعلام: بوتين يزور الصين هذا الشهر

2024-05-03 | 09:21
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وسائل إعلام: بوتين يزور الصين هذا الشهر
وسائل إعلام: بوتين يزور الصين هذا الشهر

أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة الصين في منتصف الشهر الجاري.

وقالت وكالة بلومبرغ نيوز، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي يعتزم زيارة الصين هذا الشهر للقاء نظيره شي جينبينغ.
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على خطط الكرملين قوله إن الزيارة مقررة يومي 15 و16 الجاري.
وكان بوتين زار الصين في تشرين الأول الماضي وحضر منتدى "طرق الحرير" الجديدة الذي صادف الذكرى العاشرة لإطلاق مشروع البنى التحتية الضخم هذا.
وخلال تلك الزيارة، التقى الرئيس الروسي نظيره الصيني شي جينبينغ وأشاد بتعزيز العلاقات مع شريكه الإستراتيجي.
وسائل إعلام: بوتين يزور الصين هذا الشهر

عربي و دولي

فلاديمير بوتين

الصين

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