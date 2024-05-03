أردوغان: تعليق التجارة مع إسرائيل يهدف إلى إجبارها وقف النار

وشدد خلال لقاء مع جمعية الصناعيين ورجال الأعمال في مدينة إسطنبول التركية: "لدينا هدف واحد فقط هنا، وهو إجبار إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي خرجت عن نطاق السيطرة بدعم عسكري ودبلوماسي من الغرب، على الدعوة إلى وقف إطلاق النار".

وتابع أردوغان مؤكدا: "نحن لا نسعى إلى العداء أو الصراع مع أي دولة في منطقتنا، ولا نريد أن نرى الصراع وسفك الدماء والدموع في جغرافيتنا".

كما أضاف الرئيس التركي عن وقف التجارة بين بلاده وإسرائيل: "سننفذ عواقب هذه الخطوة التي اتخذناها بالتنسيق والتشاور مع عالم الأعمال لدينا".