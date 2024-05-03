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عربي و دولي

الجيش الأميركي يعلن إيقاف إنشاء ميناء القطاع المؤقت.. لهذا السبب!

2024-05-03 | 14:13
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الجيش الأميركي يعلن إيقاف إنشاء ميناء القطاع المؤقت.. لهذا السبب!
الجيش الأميركي يعلن إيقاف إنشاء ميناء القطاع المؤقت.. لهذا السبب!

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، عن وقفه وبصورة مؤقتة التجميع البحري للرصيف العائم في محيط غزة، بسبب حالة البحر.

وأوضحت القيادة الوسطى الأمريكية في بيان لها، أن "الرياح العاتية المتوقعة وأمواج البحر العالية، تسببت في ظروف غير آمنة للجنود الذين يعملون على سطح الرصيف الذي تم تشييده جزئيا".

وتابعت أنه "تم نقل الرصيف العائم الذي تم بناؤه جزئيا والسفن العسكرية المشاركة في بنائه إلى ميناء أسدود، وسنواصل استكمال بناء الرصيف العائم في ميناء أسدود قبل نقله إلى الموقع المحدد".

وأكد بيان القيادة الوسطى الأمريكية في بيانه، أنه "بمجرد إنشاء الرصيف المؤقت في غزة، فإنه سيسمح بإيصال مساعدات إنسانية إضافية إلى المدنيين الفلسطينيين المحتاجين، وهو جزء من "القدرة اللوجستية المشتركة للجيش الأمريكي على الشاطئ".

الجيش الأميركي يعلن إيقاف إنشاء ميناء القطاع المؤقت.. لهذا السبب!

عربي و دولي

الجيش الاميركي

ميناء غزة

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