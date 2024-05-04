وفد حماس إلى القاهرة اليوم لاستكمال المباحثات
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن وفدها سيتوجه اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المباحثات غير المباشرة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في قطاع غزة.
وقالت الحركة إن توجه وفدها للقاهرة يأتي في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الوسطاء في مصر وقطر، مؤكدة تعاملها بإيجابية مع مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته مؤخرا، مشددة على أن قوى المقاومة الفلسطينية عازمة على إنضاج الاتفاق، بما يحقق مطالب الشعب الفلسطيني بوقف العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وإغاثة السكان وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل جادة.