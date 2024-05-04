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عربي و دولي

بلينكن يحذر من اجتياح رفح : حماس "العقبة الوحيدة" أمام وقف النار بغزة

2024-05-04 | 02:12
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بلينكن يحذر من اجتياح رفح : حماس &quot;العقبة الوحيدة&quot; أمام وقف النار بغزة
بلينكن يحذر من اجتياح رفح : حماس "العقبة الوحيدة" أمام وقف النار بغزة

زعم ​وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن حركة "حماس" هي "العقبة الوحيدة" أمام التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة.

وقال بلينكن خلال منتدى سيدوني الذي ينظمه معهد ماكين في ولاية أريزونا : "ننتظر لنرى ما إذا كان بإمكانهم فعلا قبول الإجابة بنعم بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن".

واضاف: "الواقع في هذه اللحظة أن العقبة الوحيدة بين شعب غزة ووقف إطلاق نار هي حماس"، مشيراً إلى صعوبات في التفاوض مع حماس، التي تعتبرها الولايات المتحدة مجموعة إرهابية ولا تدخل في محادثات مباشرة معها.

وقال إن "قادة حماس الذين نجري معهم محادثات غير مباشرة، عبر القطريين وعبر المصريين، يعيشون بالطبع خارج غزة".

وتابع أن "صانعي القرار في نهاية المطاف هم أولئك الموجودون في غزة نفسها، الذين ليس لدى أي منا اتصال مباشر معهم".

وفي سياق متصل كرر وزير الخارجية الأميركي تحذيراته من هجوم إسرائيلي كبير على مدينة رفح ، وقال إن "إسرائيل لم تقدم خطة لحماية المدنيين"، مضيفاً  "في غياب مثل هذه الخطة، لا يمكننا دعم عملية عسكرية كبيرة في رفح لأن الضرر الذي ستُحدِثه يتجاوز حدود المقبول".

بلينكن يحذر من اجتياح رفح : حماس "العقبة الوحيدة" أمام وقف النار بغزة

عربي و دولي

بلينكن

غزة

حماس

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