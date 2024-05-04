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عربي و دولي

بالصور.. الشرطة الألمانية تفض إعتصاماً طلابياً مناصراً لغزة في برلين

2024-05-04 | 04:29
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بالصور.. الشرطة الألمانية تفض إعتصاماً طلابياً مناصراً لغزة في برلين
بالصور.. الشرطة الألمانية تفض إعتصاماً طلابياً مناصراً لغزة في برلين

فضت الشرطة الألمانية إعتصاماً في حديقة جامعة "هومبولت" في العاصمة برلين، نظمته مجموعة من المتضامنين مع فلسطين للتنديد بالحرب "الإسرائيلية" المستمرة على قطاع غزة المحاصر.

وردد المتظاهرون، خلال اعتصامهم أمس السبت، هتافات تضامنية عدة من بينها "غزة حرة، أوقفوا الإبادة الجماعية، تحيا فلسطين" داعين السلطات لإيقاف "شحنات الأسلحة لإسرائيل".
 
وطالبت رئيسة الجامعة جوليا فون بلوميتهال من المعتصمين فض احتجاجهم، قبل أن تتدخل الشرطة لإخراج المعتصمين من حديقة الجامعة، وأوقفت بعضهم، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.
 
ويأتي ذلك امتدادا لاحتجاجات في جامعات أميركية رفضا للحرب "الإسرائيلية" على غزة ومطالبة إدارات تلك الجامعات بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات "الإسرائيلية"، وسحب استثماراتها في شركات تدعم الاحتلال الإسرائيلي.
 
بالصور.. الشرطة الألمانية تفض إعتصاماً طلابياً مناصراً لغزة في برلين

عربي و دولي

الشرطة الألمانية

برلين

غزة

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