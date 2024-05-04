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عربي و دولي

"رويترز": قطر تدرس إمكانية إغلاق مكتب حماس في الدوحة

2024-05-04 | 07:20
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&quot;رويترز&quot;: قطر تدرس إمكانية إغلاق مكتب حماس في الدوحة
"رويترز": قطر تدرس إمكانية إغلاق مكتب حماس في الدوحة

قال مسؤول مطلع على سياسات الحكومة القطرية، إن الدوحة قد تغلق المكتب السياسي لحماس، في إطار مراجعة قطرية أوسع لدورها كوسيط في الحرب بين "إسرائيل" والحركة.

وقال المسؤول لوكالة أنباء "رويترز"، إن "قطر تدرس ما إذا كانت ستسمح لحماس بمواصلة تشغيل المكتب السياسي، وإن المراجعة الأوسع تشمل النظر فيما إذا كانت ستواصل التوسط في الصراع المستمر منذ 7 أشهر أم لا".
والشهر الماضي قالت قطر إنها تعيد تقييم دورها كوسيط في المحادثات غير المباشرة بين "إسرائيل" وحماس، مشيرة إلى "مخاوف من أن ساسة يسعون لتسجيل نقاط يقوضون جهودها".
وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "إذا لم تقم قطر بالوساطة، فلن ترى فائدة من الاحتفاظ بالمكتب السياسي. لذا فإن هذا جزء من إعادة التقييم".
ولم يعرف المسؤول ما إذا كان سيُطلب من قادة حماس مغادرة الدوحة إذا قررت الحكومة القطرية إغلاق مكتب الحركة، ومع ذلك، قال المسؤول إن "مراجعة قطر لدورها ستتأثر بكيفية تصرف "إسرائيل" والحركة خلال المفاوضات الجارية".
 
"رويترز": قطر تدرس إمكانية إغلاق مكتب حماس في الدوحة

عربي و دولي

قطر

حماس

قطاع غزة

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