القوات الروسية تسقط "عدداً هائلاً" من الصواريخ والمسيرات الأوكرانية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، في بيان لها، بأنه في الفترة من 28 نيسان الماضي إلى 4 أيار 2024، أسقطت القوات الروسية 38 صاروخا و201 مسيرة أوكرانية.

وقالت الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الطيران والدفاع الجوي 15 صاروخًا تكتيكيًا تنفيذيًا من طراز "أتاكامس" أميركي الصنع، و17 قنبلة موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع و6 صواريخ من طراز "هيمارس" و"اورغان" و 201 طائرة دون طيار".

وأضافت: "وحدات من مجموعة "الغرب" قامت بتحسين الوضع التكتيكي، وهزمت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تشيرفونوي، غولياي بول في مقاطعة زابوروجيه، أوغليدار، أوروزاينوي، وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشارت الدفاع إلى أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 745 عسكريًا، و15 مركبة، و15 مدفعًا ميدانيًا، ومحطتي حرب إلكترونية "إنكلاف" و"بوكوفل-أد"، ومستودع ذخيرة".

واوضحت الدفاع أنه خلال الأسبوع "دمرت وحدات من مجموعة "دنيبر" القوة البشرية والعتاد لأربعة ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء من مشاة البحرية وثلاثة ألوية من الدفاع العسكري ولواء من الحرس الوطني في مناطق مالايا توكماشكا، رابوتينو، نوفاندريفكا، شيرباكي في مقاطعة زابوروجيه، ميخائيلوفكا، إيفانوفكا، تياجينكا وبيريسلاف، في مقاطعة خيرسون".