إعلام العدو عن غانتس: لم نتلق بعد رداً رسمياً على الصفقة المقترحة ومجلس الحرب سيناقش الردّ حال وصوله

أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في تصريح، إلى أنّ "الجهود الإقليمية لوقف الحرب والإبادة الجماعية في غزة أصبحت أكثر جديّة"، وذلك تعليقًا على مشاركته في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في غامبيا.



