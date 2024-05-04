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عربي و دولي

إعلام العدو عن غانتس: لم نتلق بعد رداً رسمياً على الصفقة المقترحة ومجلس الحرب سيناقش الردّ حال وصوله

2024-05-04 | 09:16
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إعلام العدو عن غانتس: لم نتلق بعد رداً رسمياً على الصفقة المقترحة ومجلس الحرب سيناقش الردّ حال وصوله
إعلام العدو عن غانتس: لم نتلق بعد رداً رسمياً على الصفقة المقترحة ومجلس الحرب سيناقش الردّ حال وصوله

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إعلام العدو عن غانتس: لم نتلق بعد رداً رسمياً على الصفقة المقترحة ومجلس الحرب سيناقش الردّ حال وصوله

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