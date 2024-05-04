إعلام العدو عن غانتس: لم نتلق بعد رداً رسمياً على الصفقة المقترحة ومجلس الحرب سيناقش الردّ حال وصوله

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن الوسطاء العرب قولهم إن رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، تحدث للمرة الأولى عن صفقة التهدئة المقترحة في غزة، وذلك عبر مُمثلي حماس.
أصدرت روسيا مذكرة بحث بحق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دون الإعلان عن دوافعها، وفقاً لإشعار نُشر اليوم السبت على موقع وزارة الداخلية.
أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في تصريح، إلى أنّ "الجهود الإقليمية لوقف الحرب والإبادة الجماعية في غزة أصبحت أكثر جديّة"، وذلك تعليقًا على مشاركته في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في غامبيا.