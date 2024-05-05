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عربي و دولي

أستراليا.. الشرطة تقتل "متطرفاً" شنّ هجوماً بسكين

2024-05-05 | 01:38
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أستراليا.. الشرطة تقتل &quot;متطرفاً&quot; شنّ هجوماً بسكين
أستراليا.. الشرطة تقتل "متطرفاً" شنّ هجوماً بسكين

قُتل "متطرف" يبلغ 16 عاما بأيدي الشرطة الأسترالية بعدما أصاب شخصا في هجوم بسكين في غرب أستراليا، حسبما أفاد رئيس وزراء الولاية والشرطة الأحد.

وقال رئيس وزراء أستراليا الغربية روجر كوك للصحافة إن المراهق المسلح بسكين "اندفع" نحو عناصر الشرطة وأطلق عليه شرطي النار فأرداه قتيلا.
وأضاف كوك: "ثمة مؤشرات إلى أنه أصبح متطرفا عبر الإنترنت. لكني أريد أن أطمئن الجمهور، في هذه المرحلة يبدو أنه تصرف بمفرده".
وتلقت الشرطة اتصالا في وقت متأخر السبت من شخص يحذر من أنه سيرتكب "أعمال عنف" لكن دون ذكر اسمه أو مكانه، حسبما قال مفوض شرطة الولاية كول بلانش للصحافة.
وفي غضون دقائق، نبهت مكالمة طوارئ أخرى الشرطة إلى أن شخصا "ذكرا يحمل سكينا كان يركض حول موقف سيارات" في ويليتون، وهي ضاحية جنوبية في بيرث.
ووفق قائد الشرطة فإن صور كاميرا الشرطة أظهرت أن المراهق رفض مطالب الضباط بأن يضع السكين ارضا.
واستخدم عناصر الشرطة مسدسي صعق كهربائي لكن "كليهما لم يكن لهما التأثير الكامل المطلوب"، على قوله.
وأردف مسؤول الشرطة أن المراهق "واصل التقدم نحو عنصر أطلق رصاصة واحدة وأصابه بجروح قاتلة".
وأشار الى أن المراهق توفي بالمستشفى في وقت لاحق.

أستراليا.. الشرطة تقتل "متطرفاً" شنّ هجوماً بسكين

عربي و دولي

الشرطة الأسترالية

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