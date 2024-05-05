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عربي و دولي

قمة إسلامية في غامبيا وقرار منتظر بشأن غزة

2024-05-05 | 02:00
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قمة إسلامية في غامبيا وقرار منتظر بشأن غزة
قمة إسلامية في غامبيا وقرار منتظر بشأن غزة

إنطلقت، السبت، أعمال القمة الـ15 لمنظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الغامبية بانجول، ومن المتوقع أن يصدر قرار بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، في ختامها الأحد.

وعلم مراسل قناة "الجزيرة"، من مصادر دبلوماسية، أن مشروع التوصيات الختامية للقمة يتضمن مقترحات بالدعوة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
كما تتضمن المقترحات إدانة الاعتداءات الإسرائيلية، ودعم جهود جنوب أفريقيا في مواجهة "إسرائيل" بمحكمة الجنايات الدولية، وإيقاف كافة أشكال التطبيع مع "إسرائيل" حتى الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.
وتعهد الرئيس الغامبي أداما بارو، في الجلسة الافتتاحية، بصفته رئيس القمة، بتعزيز الوحدة والتضامن والتنمية المستدامة داخل العالم الاسلامي.
وأضاف أن نهجه سيشمل إيلاء الأولوية للمبادرات التي تعزز التعاون الاقتصادي، والتبادل الثقافي، كما سيولي أهمية لمعالجة القضايا الملحة، مثل الفقر والحصول على التعليم والرعاية الصحية.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن الغالبية العظمى من زعماء البلدان الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 57 دولة أوفدوا ممثلين لهم إلى القمة، لكن عددا من رؤساء الدول الأفريقية يشاركون شخصيا.
وستتناول القمة، التي تستمر يومين، تحت شعار "تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة"، قضايا عالمية، لا سيما الوضع الحالي في فلسطين، والحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة التي أودت بحياة أكثر من 34 ألف شخص.
وكان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه قد دعا الدول الأعضاء إلى "تكثيف الجهود والتضامن لصالح القضية الفلسطينية"، واعتماد قرار بشأن فلسطين في ختام القمة الأحد.
وفي تشرين الثاني 2023، اجتمعت المنظمة بالرياض في قمة مشتركة مع جامعة الدول العربية، ودانت هجمات القوات الإسرائيلية في غزة، لكنها لم تعلن تدابير عقابية اقتصادية وسياسية على "إسرائيل".
 
قمة إسلامية في غامبيا وقرار منتظر بشأن غزة

عربي و دولي

غامبيا

قمة إسلامية

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