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عربي و دولي

شرطة العدو تداهم مكتب "الجزيرة" في القدس.. ورسالة بالعبرية!

2024-05-05 | 11:06
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شرطة العدو تداهم مكتب &quot;الجزيرة&quot; في القدس.. ورسالة بالعبرية!
شرطة العدو تداهم مكتب "الجزيرة" في القدس.. ورسالة بالعبرية!

أعلنت وزارة الاتصالات التابعة للعدو الإسرائيلي، الأحد، أن الشرطة داهمت مكتب قناة "الجزيرة" في القدس، بعد قرار الحكومة إغلاق القناة المملوكة لقطر.

وأوقف مزودو خدمات البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية والكابل في إسرائيل بث القناة، الأحد، في أعقاب قرار الحكومة إغلاق القناة "لما تمثله من تهديد للأمن القومي"، على حد قولها.

وتوقف بث "الجزيرة" في إسرائيل باللغتين العربية والإنجليزية. 

كما دخل قرار الإغلاق حيز التنفيذ بعد ساعات على إعلان حكومة العدو إغلاق القناة لمدة 45 يوما قابلة للتمديد

وبعد ظهر الأحد، تحولت شاشة قناة "الجزيرة" إلى اللون الأسود مع رسالة باللغة العبرية تفيد أن البث "متوقف في إسرائيل".

وجاء قرار الحكومة بعد تصاعد الخلاف بين الجانبين، إثر الحرب في قطاع غزة

شرطة العدو تداهم مكتب "الجزيرة" في القدس.. ورسالة بالعبرية!

عربي و دولي

الشرطة الإسرائيلية

قناة الجزيرة

القدس

إسرائيل

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شرطة لوس أنجلوس: لم نحتجز أحدا خلال إخلاء مخيم الجامعة
15:41

شرطة لوس أنجلوس: لم نحتجز أحدا خلال إخلاء مخيم الجامعة

أعلنت شرطة لوس أنجلوس أنها لم تُلق القبض على أحد عندما أخلت، الأحد، مخيما لمحتجين مؤيدين للفلسطينيين في جامعة جنوب كاليفورنيا، في أعقاب اعتقالات واضطرابات في الجامعات بأنحاء الولايات المتحدة بسبب حرب غزة.

15:41

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أعلنت شرطة لوس أنجلوس أنها لم تُلق القبض على أحد عندما أخلت، الأحد، مخيما لمحتجين مؤيدين للفلسطينيين في جامعة جنوب كاليفورنيا، في أعقاب اعتقالات واضطرابات في الجامعات بأنحاء الولايات المتحدة بسبب حرب غزة.

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