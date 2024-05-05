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عربي و دولي

بالفيديو - الرئيس الصيني يصل إلى باريس للمرة الأولى منذ خمس سنوات

2024-05-05 | 11:46
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بالفيديو - الرئيس الصيني يصل إلى باريس للمرة الأولى منذ خمس سنوات
بالفيديو - الرئيس الصيني يصل إلى باريس للمرة الأولى منذ خمس سنوات

​صرّح الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأحد، بأنه سيناقش خلال زيارته التي يقوم بها إلى فرنسا العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية المهمة، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال شي جين بينغ في بيان مكتوب نشره تلفزيون الصين المركزي: "خلال الزيارة، سأجري تبادلا متعمقا لوجهات النظر مع الرئيس إيمانويل ماكرون حول تطور العلاقات بين الصين وفرنسا، وبين جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الأوروبي، فضلا عن القضايا الدولية والإقليمية المهمة الحالية". 

بالفيديو - الرئيس الصيني يصل إلى باريس للمرة الأولى منذ خمس سنوات

عربي و دولي

شي جين بينغ

الصين

إيمانويل ماكرون

فرنسا

باريس

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شرطة لوس أنجلوس: لم نحتجز أحدا خلال إخلاء مخيم الجامعة
15:41

شرطة لوس أنجلوس: لم نحتجز أحدا خلال إخلاء مخيم الجامعة

أعلنت شرطة لوس أنجلوس أنها لم تُلق القبض على أحد عندما أخلت، الأحد، مخيما لمحتجين مؤيدين للفلسطينيين في جامعة جنوب كاليفورنيا، في أعقاب اعتقالات واضطرابات في الجامعات بأنحاء الولايات المتحدة بسبب حرب غزة.

15:41

شرطة لوس أنجلوس: لم نحتجز أحدا خلال إخلاء مخيم الجامعة

أعلنت شرطة لوس أنجلوس أنها لم تُلق القبض على أحد عندما أخلت، الأحد، مخيما لمحتجين مؤيدين للفلسطينيين في جامعة جنوب كاليفورنيا، في أعقاب اعتقالات واضطرابات في الجامعات بأنحاء الولايات المتحدة بسبب حرب غزة.

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