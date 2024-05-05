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عربي و دولي

شرطة لوس أنجلوس: لم نحتجز أحدا خلال إخلاء مخيم الجامعة

2024-05-05 | 15:41
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شرطة لوس أنجلوس: لم نحتجز أحدا خلال إخلاء مخيم الجامعة
شرطة لوس أنجلوس: لم نحتجز أحدا خلال إخلاء مخيم الجامعة

أعلنت شرطة لوس أنجلوس أنها لم تُلق القبض على أحد عندما أخلت، الأحد، مخيما لمحتجين مؤيدين للفلسطينيين في جامعة جنوب كاليفورنيا، في أعقاب اعتقالات واضطرابات في الجامعات بأنحاء الولايات المتحدة بسبب حرب غزة.

وتأهبت جامعات أخرى، تنظم حفلات تخرج، لمواجهة مزيد من الاحتجاجات بعد إلقاء الشرطة القبض على العشرات.

وقالت الشرطة إنه بعد أن طلبت جامعة جنوب كاليفورنيا المساعدة، اقتحمت القوات المخيم في الخامسة صباحا تقريبا بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت غرينتش) وبدأت في إزالة الخيام، بينما غادر الطلاب المكان في هدوء.

شرطة لوس أنجلوس: لم نحتجز أحدا خلال إخلاء مخيم الجامعة

عربي و دولي

شرطة لوس أنجلوس

تظاهرات الجامعات

أميركا

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