شرطة لوس أنجلوس: لم نحتجز أحدا خلال إخلاء مخيم الجامعة

وتأهبت جامعات أخرى، تنظم حفلات تخرج، لمواجهة مزيد من الاحتجاجات بعد إلقاء الشرطة القبض على العشرات.

وقالت الشرطة إنه بعد أن طلبت جامعة جنوب كاليفورنيا المساعدة، اقتحمت القوات المخيم في الخامسة صباحا تقريبا بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت غرينتش) وبدأت في إزالة الخيام، بينما غادر الطلاب المكان في هدوء.