المقاومة الإسلامية في العراق : استهدفنا بالمسيّرات قاعدة جوية عسكرية للإحتلال في "إيلات"

اعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان إستهداف قاعدة جوية عسكرية للإحتلال في إيلات بالمسيّرات