المقاومة الإسلامية في العراق : استهدفنا بالمسيّرات قاعدة جوية عسكرية للإحتلال في "إيلات"
اعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان إستهداف قاعدة جوية عسكرية للإحتلال في إيلات بالمسيّرات
أصدرت المقاومة الإسلامية في العراق بيانًا جاء فيه: "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة جوية عسكرية للإحتلال الصهيوني في إيلات “ ام الرشراش ” بأراضينا المحتلة صباح اليوم الأثنين الموافق 6/5/2024، بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".