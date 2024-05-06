جيش الاحتلال يعلن البدء بـ "إخلاء المدنيين " من شرق رفح

دعا جيش الإحتلال الاسرائيلي سكان مناطق في شرق رفح بأقصى جنوب غزة، الى "الإخلاء الفوري" والتوجه نحو وسط القطاع، وذلك في ظل التلويح بشنّ هجوم بري على رفح ، وفق ما اشارت وكالة الصحافة الفرنسية.





ودعا جيش الاحتلال "كل السكان والنازحين المتواجدين في منطقة بلدية الشوكة وأحياء السلام الجنينة، تبة زراع والبيوك في منطقة رفح... الى الإخلاء الفوري الى المنطقة الإنسانية الموسعة بالمواصي"

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن محطة اذاعية في كيان الاحتلال قولها ان " الجيش الاسرائيلي بدأ إجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح قبل هجوم محتمل على المدينة الواقعة بجنوب قطاع غزة."