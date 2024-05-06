جيش الاحتلال يعلن البدء بـ "إخلاء المدنيين " من شرق رفح

ودعا جيش الاحتلال "كل السكان والنازحين المتواجدين في منطقة بلدية الشوكة وأحياء السلام الجنينة، تبة زراع والبيوك في منطقة رفح... الى الإخلاء الفوري الى المنطقة الإنسانية الموسعة بالمواصي"
وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن محطة اذاعية في كيان الاحتلال قولها ان " الجيش الاسرائيلي بدأ إجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح قبل هجوم محتمل على المدينة الواقعة بجنوب قطاع غزة."
ووفقا لما أوردته المحطة الإذاعية فإن عمليات الإجلاء تتركز الآن على عدد قليل من المناطق المحيطة برفح والتي سيتم توجيه الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم منها إلى مدينتي الخيام في خان يونس والمواصي القريبتين.