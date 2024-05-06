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عربي و دولي

بوتين يعطي أوامر بمناورات نووية.. والسبب؟

2024-05-06 | 06:22
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بوتين يعطي أوامر بمناورات نووية.. والسبب؟
بوتين يعطي أوامر بمناورات نووية.. والسبب؟

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بإجراء مناورات نووية ردا على ما وصفتها بتهديدات أطلقها مسؤولون غربيون.

وقالت الوزارة في بيان، إن "هيئة الأركان العامة بدأت الاستعدادات لإجراء تدريبات على استخدام أسلحة نووية تكتيكية في أقرب وقت مع التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية (القريبة من أوكرانيا) بمشاركة الطيران وقوات البحرية".

وأضافت أنه "ستتم خلال المناورات زيادة جاهزية القوات النووية غير الإستراتيجية لتنفيذ المهام القتالية، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ مجموعة من الأنشطة للتدرب على إعداد واستخدام الأسلحة النووية غير الإستراتيجية".

وأشارت الوزارة إلى أن "هذه التدريبات تستهدف الحفاظ على سلامة أراضي روسيا وسيادتها والإبقاء على جاهزية الجيش في أعقاب ما سمتها "تصريحات مستفزة وتهديدات بعض المسؤولين الغربيين حيال روسيا".

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن "المناورات النووية رد على تصريحات غربية، منها للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن احتمال إرسال جنود من حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى أوكرانيا".

كما تأتي هذه الخطوة بعد أن قالت روسيا أول أمس السبت إن المناورات التي يجريها الحلف الأطلسي قرب حدودها على مدى 4 أشهر تشير إلى أنه يسعى للصراع معها.
بوتين يعطي أوامر بمناورات نووية.. والسبب؟

عربي و دولي

الدفاع الروسية

وزارة الدفاع الروسية

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