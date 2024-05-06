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عربي و دولي

تفاصيل جديدة مفاجئة تخص هجوم "كروكوس"!

2024-05-06 | 06:50
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تفاصيل جديدة مفاجئة تخص هجوم &quot;كروكوس&quot;!
تفاصيل جديدة مفاجئة تخص هجوم "كروكوس"!

فيما لا تزال التحقيقات مستمرة حول الهجوم على قاعة "كروكوس سيتي هول" قرب موسكو في 22 مارس الفائت، تكشفت تفاصيل مفاجئة.

فقد أظهرت التحقيقات أن "المتهم نازريمادا لوتفولوي، وهو مواطن من طاجيكستان، "يدعم الجماعات المتطرفة وكان يعتزم السفر إلى سوريا"، وفق ما أفادت وكالة "تاس" الروسية الاثنين".

وبيّن ملف القضية أن "لوتفولوي يدعم الجماعات المتطرفة، ويتخذ موقفاً يتمثل في ضرورة قتال الأشخاص الذين لا يشاطرونه آراءه، وكان يعتزم السفر إلى سوريا للقتال ضد القوات الحكومية المحلية والقوات المسلحة الروسية".

يذكر أن الهجوم على قاعة "كروكوس سيتي هول" في الضواحي الغربية لموسكو، الذي تبناه تنظيم "داعش" الارهابي، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 144 شخصاً وإصابة 360 آخرين.

وسرعان ما أُلقي القبض بعدها على 4 رجال جميعهم من الطاجيك، وقد مثلوا أمام المحكمة.

وأقرت روسيا بأن "متطرفين" نفذوا الهجوم بعدما اتهمت أوكرانيا بالوقوف وراءه، بحسب فرانس برس.

لكن رغم الاعتراف الروسي، لم تتخل موسكو عن فكرة أن لكييف صلات به.

في حين تنفي كييف بشكل قاطع أي صلة لها بأكبر الهجمات دموية في روسيا منذ 20 عاماً.
تفاصيل جديدة مفاجئة تخص هجوم "كروكوس"!

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