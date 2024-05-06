الاسد التقى رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق..وهذا ما تم بحثه!

التقى الرئيس السوري بشار الاسد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض.

وبحث معه تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب والتنسيق الفعال لضبط الحدود وملاحقة التنظيمات المتطرفة وفلولها التي تسعى لاستهداف أمن سورية والعراق.



وشدد الرئيس الأسد على أن "الإرهاب الذي يعتمد أسلوب القتل وسفك الدماء واحد في كل مكان في العالم، مشيراً إلى أن داعمي الإرهاب في سوريا والعراق هم نفسهم داعميه في أماكن أخرى مهما تعددت مسميات تلك التنظيمات الإرهابية".



ونوه الرئيس الأسد إلى أن "صمود وقوة الجيشين السوري والعراقي كانا الأساس في تحقيق الانتصارات المتتالية ضد الإرهابيين وداعميهم".