بايدن طلب من نتنياهو فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات فورا

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جيش العدو ينفذ غارات على أهداف لحماس في شرق رفح
جيش العدو ينفذ غارات على أهداف لحماس في شرق رفح
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مكتب نتنياهو: بعد المقترح الذي وافقت عليه حماس عن متطلباتنا.. سنرسل وفدا إلى القاهرة
مجلس الحرب الإسرائيلي يجري مشاورات الآن بعد رد حماس على مقترح الهدنة
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2024-05-06 | 11:38
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