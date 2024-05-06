الخارجية السعودية: المملكة تحذر من مخاطر استهداف قوات إسرائيلية لمدينة رفح وتؤكد رفضها القاطع لانتهاكات إسرائيل السافرة للقرارات الدولية

جيش العدو ينفذ غارات على أهداف لحماس في شرق رفح

جيش العدو ينفذ غارات على أهداف لحماس في شرق رفح

جيش العدو ينفذ غارات على أهداف لحماس في شرق رفح

مجلس الحرب يوافق بالإجماع على أن تواصل اسرائيل عمليتها في رفح

مجلس الحرب يوافق بالإجماع على أن تواصل اسرائيل عمليتها في رفح

مجلس الحرب يوافق بالإجماع على أن تواصل اسرائيل عمليتها في رفح

مكتب نتنياهو: بعد المقترح الذي وافقت عليه حماس عن متطلباتنا.. سنرسل وفدا إلى القاهرة