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مصدر في حماس: وافقنا على ورقة تشمل وقف إطلاق النار بشكل دائم ورفع الحصار الكامل
2024-05-06 | 13:32
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مصدر في حماس: وافقنا على ورقة تشمل وقف إطلاق النار بشكل دائم ورفع الحصار الكامل
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