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عربي و دولي

امير عبداللهيان يلتقى اتصالا هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

2024-05-06 | 15:49
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امير عبداللهيان يلتقى اتصالا هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
امير عبداللهيان يلتقى اتصالا هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

تلقى وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان اتصالا هاتفيا ليل الاثنين من رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية وابلغه رد حماس على الخطة السياسية المقدمة لوقف الحرب في غزة .

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان  إسماعيل هنية اكد في الاتصال الهاتفي على موقف حركة حماس في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في أي اتفاق سياسي.

وقال إسماعيل هنية: "لقد ابلغنا  رد حماس على المبادرة  المصرية والقطرية  لوقف هجمات الكيان الإسرائيلي وتبادل الأسرى ورفع الحصار البشري وغيرها من الشروط". وحاليا الكرة في ملعب الجانب الاخر.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" : "نحن صادقون في نوايانا".

من جانبه أشاد أمير عبد اللهيان  بالصمود البطولي للشعب  الفلسطيني وفصائل المقاومة  الفلسطينية امام  الكيان الصهيوني في الحرب والإبادة الجماعية ضد غزة خلال الأشهر السبعة الماضية، مقدما تقريرا عن التحركات الدبلوماسية الأخيرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية دعما لفلسطين والمقاومة في الاوساط الدولية، بما في ذلك المشاركة الفاعلة  في القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي في غامبيا.

كما أعرب وزير الخارجية  عن دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للخطة المقدمة  للدفاع عن  حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الوقف الفوري والدائم لجرائم الكيان  الصهيوني،  كسر الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة  وتبادل الأسرى، والانسحاب الكامل وغير المشروط لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وإعادة إعمار  ما دمرته الحرب.

امير عبداللهيان يلتقى اتصالا هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

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