الرئيسان الصيني والفرنسي يدعوان لـ«تنفيذ ملموس» لحل الدولتين

ودعا الزعيمان أيضاً إلى «التنفيذ الملموس» لحل الدولتين، و«نددا» بسياسة إسرائيل في بناء المستوطنات بالضفة الغربية.

ويقوم شي بزيارة تستغرق يومين إلى فرنسا في إطار أول جولة له منذ 5 سنوات إلى أوروبا، حيث يتعرض لضغوط من الزعماء الأوروبيين بشأن التوترات التجارية وأوكرانيا.