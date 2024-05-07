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عربي و دولي

الرئيسان الصيني والفرنسي يدعوان لـ«تنفيذ ملموس» لحل الدولتين

2024-05-07 | 02:52
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الرئيسان الصيني والفرنسي يدعوان لـ«تنفيذ ملموس» لحل الدولتين
الرئيسان الصيني والفرنسي يدعوان لـ«تنفيذ ملموس» لحل الدولتين

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، التزامهما بالسعي لتسوية سياسية للقضية النووية الإيرانية، وذلك في بيان مشترك نشرته وسائل الإعلام الرسمية الصينية اليوم (الثلاثاء)، ونقلته «رويترز».

ودعا الزعيمان أيضاً إلى «التنفيذ الملموس» لحل الدولتين، و«نددا» بسياسة إسرائيل في بناء المستوطنات بالضفة الغربية.

ويقوم شي بزيارة تستغرق يومين إلى فرنسا في إطار أول جولة له منذ 5 سنوات إلى أوروبا، حيث يتعرض لضغوط من الزعماء الأوروبيين بشأن التوترات التجارية وأوكرانيا.

الرئيسان الصيني والفرنسي يدعوان لـ«تنفيذ ملموس» لحل الدولتين

عربي و دولي

شي جينبينغ

إيمانويل ماكرون

فرنسا

الصين

إسرائيل

النووي الإيراني

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