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وليد كيلاني لـ الجديد: حماس اتخذت خطوة ذكية بالموافقة على المقترح الأخير مما أثار الارتباك لدى الإسرائيلي حيث أصبح من الواضح من يعرقل أي صفقة تبادل
2024-05-07 | 04:50
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وليد كيلاني لـ الجديد: حماس اتخذت خطوة ذكية بالموافقة على المقترح الأخير مما أثار الارتباك لدى الإسرائيلي حيث أصبح من الواضح من يعرقل أي صفقة تبادل
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