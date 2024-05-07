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عربي و دولي

حماس: اقتحام معبر رفح يؤكد نية الاحتلال تعطيل جهود وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى لمصالح شخصية لنتنياهو وحكومته

2024-05-07 | 06:17
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حماس: اقتحام معبر رفح يؤكد نية الاحتلال تعطيل جهود وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى لمصالح شخصية لنتنياهو وحكومته
حماس: اقتحام معبر رفح يؤكد نية الاحتلال تعطيل جهود وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى لمصالح شخصية لنتنياهو وحكومته

اعلنت حركة حماس في بيان ان "اقتحام جيش الاحتلال لمعبر رفح الحدودي مع مصر فجر اليوم، تصعيد خطير ضد منشأة مدنية محمية بالقانون الدولي، يهدف إلى مفاقمة الوضع الإنساني في القطاع، عبر إغلاقه ومنع تدفق المساعدات الإغاثية الطارئة عبره لشعبنا المحاصر الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع ممنهج من قبل الاحتلال النازي."

واضافت الحركة في بيانها ان "هذه الجريمة - التي تأتي مباشرة بعد إعلان حركة حماس موافقتها على مقترح الوسطاء - تؤكّد نية الاحتلال تعطيل جهود الوساطة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، لمصالح شخصية لنتنياهو وحكومته المتطرفة، وتنفيذاً لمخطط الإبادة والتهجير الذي ينفذه اليمين الصهيوني المتطرف بقيادة مجرم الحرب نتنياهو.

ندعو الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال لوقف هذا التصعيد الذي يهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين النازحين في رفح وعموم قطاع غزة."

حماس: اقتحام معبر رفح يؤكد نية الاحتلال تعطيل جهود وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى لمصالح شخصية لنتنياهو وحكومته

عربي و دولي

حماس

رفح

نتنياهو

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Aljadeed
مشاهد توثق لحظة اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح
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