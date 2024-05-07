أبو عبيدة: وفاة أسيرة إسرائيلية جراء قصف الإحتلال

وقال في بيان على "تلغرام": "وفاة الأسيرة الصهيونية جودي فانشتاين 70 عاما متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها مع أسير آخر بعد قصف الاحتلال المكان الذي كانا يحتجزان فيه قبل شهر".

وأضاف: "لقيت مصرعها لاحقا لعدم تلقيها الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير العدو للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة والجدير ذكره أن القتيلة أصيبت بجراح بالغة في 7 أكتوبر وتلقت العلاج في مستشفيات القطاع وبعد تعافيها أعيدت لمكان الاحتجاز".

كما نشرت قناة "كتائب القسام" على "تلغرام" فيديو يظهر القصف الإسرائيلي للقطاع وأرفقته بعبارة "تدمير جيشكم للمستشفيات وإخراجها عن الخدمة هو ما تسبب بمعاناة ومقتل أسراكم وهذا ما يعانيه شعبنا".

ونشرت العبارة نفسها باللغتين الإنكليزية والعبرية أيضا.