بايدن: لا مكان لمعادة السامية في الولايات المتحدة

وقال الرئيس الأميركي من الكابيتول في واشنطن: "لقد نسي الناس بالفعل أن حماس هي التي أطلقت العنان لهذه الأهوال"، في إشارة إلى الهجوم غير المسبوق للحركة الفلسطينية في 7 تشرين الأول.

وأضاف بايدن في كلمته خلال حفل "أيام الذكرى" السنوي الذي ينظمه متحف المحرقة الأميركي في الكابيتول: "لم أنس"، مشيرا إلى أن "هذا الهجوم كان الأكثر دموية بالنسبة لليهود منذ نهاية مشروع الإبادة النازي".

وتابع: "لقد شهدنا زيادة هائلة في معاداة السامية في أميركا وفي جميع أنحاء العالم"، مكررا دعمه "الثابت لإسرائيل".

وأضاف: "في الجامعة، تمت محاصرة طلاب يهود وتعرضوا لمضايقات وهجمات ورأوا ملصقات في فصولهم الدراسية، أو سمعوا شعارات معادية للسامية تطالب بالقضاء على إسرائيل".

وقال الرئيس الأميركي الذي تعرض لانتقادات من اليسار واليمين على خلفية موقفه من التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات: "علينا واجب تعلم دروس التاريخ حتى لا نعرض مستقبلنا لأهوال الماضي".

في هذا الصدد، أعلن البيت الأبيض عن مبادرات تستهدف خصوصا الجامعات ومن بينها تعميم جديد من وزارة التربية والتعليم يحدد ما يشكل تمييزا معاديا للسامية.