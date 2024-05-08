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عربي و دولي

بين أميركا و"إسرائيل".. ما تفاصيل شحنة الأسلحة "المعلّقة"؟

2024-05-08 | 02:28
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بين أميركا و&quot;إسرائيل&quot;.. ما تفاصيل شحنة الأسلحة &quot;المعلّقة&quot;؟
بين أميركا و"إسرائيل".. ما تفاصيل شحنة الأسلحة "المعلّقة"؟

علقت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إرسال شحنة أسلحة إلى "إسرائيل" الأسبوع الماضي، "إعتراضا على تحركات واضحة من جانب الإسرائيليين لاجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة"، حسب ما كشف مسؤول أميركي كبير.

وذكر المسؤول، الذي تحدث لـ"رويترز" شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه "بينما بدا أن الزعماء الإسرائيليين على وشك اتخاذ قرار بشأن اجتياح رفح، بدأنا بعناية في مراجعة عمليات الإرسال المقترحة لأسلحة معينة إلى "إسرائيل" قد تُستخدم في رفح بداية من نيسان".
وتابع المسؤول: "نتيجة لهذه المراجعة أوقفنا شحنة أسلحة الأسبوع الماضي. وهي تتكون من 1800 قنبلة تزن الواحدة ألفي رطل (907 كيلوغرامات)، و1700 قنبلة تزن الواحدة 500 رطل (226 كيلوغراما)".
وأردف: "نركز بشكل خاص على الاستخدام النهائي للقنابل التي يبلغ وزنها ألفي رطل والتأثير الذي يمكن أن تحدثه في المناطق الحضرية المزدحمة كما رأينا في أجزاء أخرى من غزة. ولم نتخذ قرارا نهائيا بشأن كيفية المضي قدما في هذه الشحنة".
وقالت 4 مصادر إن شحنات الأسلحة، التي تأخر تسليمها لأسبوعين على الأقل، تشمل ذخائر هجوم مباشر مشترك تصنعها "بوينغ"، التي تحول القنابل غير الموجهة إلى قنابل دقيقة التوجيه، بالإضافة إلى قنابل صغيرة القُطر.
وإستولت قوات الإحتلال، الثلاثاء، على المعبر الحدودي الرئيسي بين غزة ومصر في رفح، لتقطع طريقا حيويا لإيصال المساعدات إلى القطاع الصغير.
 
بين أميركا و"إسرائيل".. ما تفاصيل شحنة الأسلحة "المعلّقة"؟

عربي و دولي

جو بايدن

إسرائيل

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