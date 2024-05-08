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عربي و دولي

تفاؤل أميركي بمفاوضات القاهرة.. وحماس تحذر "إسرائيل"

2024-05-08 | 02:32
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تفاؤل أميركي بمفاوضات القاهرة.. وحماس تحذر &quot;إسرائيل&quot;
تفاؤل أميركي بمفاوضات القاهرة.. وحماس تحذر "إسرائيل"

يتوجه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" وليام بيرنز إلى "إسرائيل" اليوم الأربعاء، ويتزامن ذلك مع تفاؤل أميركي بشأن إمكانية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في حين حذرت حماس من أن الجولة الحالية قد تكون "الفرصة الأخيرة" للتوصل لاتفاق.

ونقلت "رويترز" عن مصدر وصفته بالمطلع أن بيرنز سيجري في "إسرائيل" محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين كبار آخرين.
ويصل بيرنز إلى "إسرائيل" قادما من القاهرة التي تستضيف اجتماعات غير مباشرة بين ممثلي حركة حماس و"إسرائيل" بإشراف من الوسطاء في قطر ومصر والولايات المتحدة.
وأكد مسؤول أميركي أن الوسطاء في القاهرة يحاولون حل خلافات مختلفة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل، واعتبر المسؤول، الذي تحدث لشبكة "إن بي سي" الأميركية دون الكشف عن هويته، أن استمرار التفاوض "يعتبر أمرا إيجابيا"، ولكنه أكد أنه "من السابق لأوانه أن نكون متفائلين".
بدوره، قال مستشار الاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي إن البيت الأبيض يبدي تفاؤلا بشأن إمكانية تضييق الفجوات بين حماس و"إسرائيل"، وأضاف أن "الإسرائيليين يفاوضون بحسن نية".
وأكد كيربي أن الفجوات في الصيغة المعدلة التي وافقت عليها حماس يمكن سدها، لكنه أكد أنه لا يستطيع التنبؤ بالإطار الزمني للتوصل لاتفاق نهائي، وأعرب عن أمله في أن يتم ذلك قريبا.
وكانت حركة حماس قد حذرت "إسرائيل" من أن مفاوضات القاهرة الحالية ستكون "الفرصة الأخيرة"، وقال مسؤول في حماس ،فضل عدم الكشف عن هويته، "هذه الفرصة الأخيرة أمام نتنياهو وعوائل الأسرى الصهاينة لعودة أبنائهم أو أن يكون مصيرهم مصير الطيار رون أراد".
تفاؤل أميركي بمفاوضات القاهرة.. وحماس تحذر "إسرائيل"

عربي و دولي

مفاوضات القاهرة

حماس

إسرائيل

أميركا

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