الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

الشرطة الفرنسية تقمع إحتجاجات داعمة لغزة بجامعتي السوربون وسيانس بو

2024-05-08 | 02:38
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الشرطة الفرنسية تقمع إحتجاجات داعمة لغزة بجامعتي السوربون وسيانس بو
الشرطة الفرنسية تقمع إحتجاجات داعمة لغزة بجامعتي السوربون وسيانس بو

تدخلت الشرطة في فرنسا لوضع حد للتجمعات ومنع الأنشطة التي يقوم بها الطلبة المؤيدون لفلسطين في جامعة السوربون ومعهد العلوم السياسية في باريس (سيانس بو).

وبينما تُركت صناديق القمامة والدراجات الملقاة على الأرض أمام مدخل مبنى "سيانس بو" الواقع في شارع سان غيوم، أرغمت عناصر الشرطة عشرات الطلاب على مغادرة محيط المعهد باستخدام القوة.
ويأتي ذلك بعد مرور أقل من 24 ساعة على إعلان رئيس الوزراء غابرييل أتال أنه "لن يكون هناك أبدا حق في الحصار" داخل الجامعات "لأننا لن نقبل أن تطالب أقلية يتم التلاعب بها بوضع القانون" وذلك خلال حضوره عشاء المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في البلاد.
وصباح أمس، قال مكتب المدعي العام في باريس "إن الشرطة ألقت القبض على طالبين يبلغان من العمر 22 و29 عاما بتهمة التمرد والمشاركة في مظاهرة مع إخفاء وجوههم".
وتنديدا باعتقال زملائهم، نصب طلاب معهد العلوم السياسية خياما بعد الظهر للاعتصام حاملين الأعلام الفلسطينية والكوفية حول أعناقهم، وهم يرددون هتافات "فلسطين حرة وستعيش، كل الأعين متجهة إلى رفح، عنف الشرطة.. لا عدالة" لتأكيد تصميمهم على مواصلة تحركاتهم التي بدأت قبل بضعة أسابيع.
وللمرة الأولى، شارك عدد من أساتذة المعهد في المظاهرة للمطالبة بإطلاق الطالبين، ورفعوا شعارات تطالب بتحقيق العدالة وإعلاء القانون وحماية حق التظاهر، وسط تصفيق وإشادة الطلاب.
لكن الوضع لم يستمر طويلا حيث تقدمت عناصر الشرطة لدفع المتظاهرين وإجلائهم خارج محيط المعهد بعد انضمام حوالي 20 طالبا من جامعة السوربون إليهم، بينما نُقلت طالبتان إلى المستشفى بعد ظهور إصابات واضحة في الكاحلين أثناء الدفع.
في المقابل، لا تزال إدارة معهد العلوم السياسية ترفض اتخاذ موقف واضح تجاه الحرب المستمرة في قطاع غزة، على غرار موقفها من الحرب التي شنتها روسيا بأوكرانيا، وقطع علاقاتها الأكاديمية بالجامعات "الإسرائيلية".
الشرطة الفرنسية تقمع إحتجاجات داعمة لغزة بجامعتي السوربون وسيانس بو

عربي و دولي

الشرطة الفرنسية

فرنسا

غزة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بن غفير: هدم عشرات المنازل في النقب خطوة مهمة
تفاؤل أميركي بمفاوضات القاهرة.. وحماس تحذر "إسرائيل"

اقرأ ايضا في عربي و دولي

الفصائل الفلسطينية: لن نقبل فرض أي وصاية على معبر رفح
05:10

الفصائل الفلسطينية: لن نقبل فرض أي وصاية على معبر رفح

أعلنت الفصائل الفلسطينية إنها لن تقبل من أي جهة كانت فرض أي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح أو غيره، وتعتبر ذلك شكلا من أشكال الاحتلال، وتوعدت بالتعامل مع تداعيات أي مخطط من هذا النوع كما نتعامل مع الاحتلال.

05:10

الفصائل الفلسطينية: لن نقبل فرض أي وصاية على معبر رفح

أعلنت الفصائل الفلسطينية إنها لن تقبل من أي جهة كانت فرض أي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح أو غيره، وتعتبر ذلك شكلا من أشكال الاحتلال، وتوعدت بالتعامل مع تداعيات أي مخطط من هذا النوع كما نتعامل مع الاحتلال.

البنتاغون: أنجزنا الميناء العائم قبالة غزة
02:53

البنتاغون: أنجزنا الميناء العائم قبالة غزة

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الجيش الأميركي أنجز بناء الميناء العائم قبالة غزة، مشيرة إلى أن الأحوال الجوية الحالية "لا تسمح" بنقل المنشأة المكونة من جزأين بشكل آمن إلى موقعها المحدد.

02:53

البنتاغون: أنجزنا الميناء العائم قبالة غزة

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الجيش الأميركي أنجز بناء الميناء العائم قبالة غزة، مشيرة إلى أن الأحوال الجوية الحالية "لا تسمح" بنقل المنشأة المكونة من جزأين بشكل آمن إلى موقعها المحدد.

"إسرائيل" تعيد فتح معبر كرم أبو سالم
02:47

"إسرائيل" تعيد فتح معبر كرم أبو سالم

ذكرت وكالة أنباء "رويترز" أن "إسرائيل" أعادت فتح معبر كرم أبو سالم، مشيرة إلى أن الشاحنات تخضع بالفعل للتفتيش للدخول إلى غزة قادمة من مصر.

02:47

"إسرائيل" تعيد فتح معبر كرم أبو سالم

ذكرت وكالة أنباء "رويترز" أن "إسرائيل" أعادت فتح معبر كرم أبو سالم، مشيرة إلى أن الشاحنات تخضع بالفعل للتفتيش للدخول إلى غزة قادمة من مصر.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024