البنتاغون: أنجزنا الميناء العائم قبالة غزة

وقالت سابرينا سينغ نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية في تصريح للصحفيين أمس الثلاثاء، إن بناء الميناء العائم بجزأيه قد أنجز، بانتظار نقلهما إلى الموقع المحدد قبالة غزة، مؤكدة على أن القيادة المركزية الأميركية "على أهبة الاستعداد لنقل الميناء إلى موقعه في المستقبل القريب".وأضافت "لا تزال الأرصاد تتوقع رياحا عاتية متوقعة وأمواجا بحرية عالية، مما يتسبب بظروف غير آمنة لنقل مكوّنات الميناء العائم. لذلك لا تزال أقسام الميناء والسفن العسكرية المشاركة في بنائه في ميناء أسدود" بجنوب "إسرائيل".ويأتي ذلك بعد أن وكان الجيش الأميركي أعلن الجمعة الماضي أن قواته نقلت موقع بناء الميناء العائم إلى ميناء أسدود "بسبب الأمواج والرياح القوية".