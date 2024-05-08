الفصائل الفلسطينية: لن نقبل فرض أي وصاية على معبر رفح

أعلنت الفصائل الفلسطينية إنها لن تقبل من أي جهة كانت فرض أي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح أو غيره، وتعتبر ذلك شكلا من أشكال الاحتلال، وتوعدت بالتعامل مع تداعيات أي مخطط من هذا النوع كما نتعامل مع الاحتلال.