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عربي و دولي

هجوم روسي بعشرات المسيّرات على محطات أوكرانية للطاقة

2024-05-08 | 07:17
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هجوم روسي بعشرات المسيّرات على محطات أوكرانية للطاقة
هجوم روسي بعشرات المسيّرات على محطات أوكرانية للطاقة


أعلنت أوكرانيا أن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا على مناطق مختلفة من البلاد خلال قصف ليلي استهدف العديد من منشآت الطاقة وخلف إصابات.

وأفادت السلطات الأوكرانية بإصابة 3 أشخاص على الأقل جراء الهجوم الروسي المكثف، الذي استهدف منشآت الطاقة في 6 مناطق بالبلاد وألحق أضرارا جسيمة بـ3 محطات للطاقة الحرارية.
وقال سلاح الجو الأوكراني في تدوينة عبر تلغرام إن روسيا نفذت 76 هجوما بـ55 صاروخا و21 مسيّرة على أهداف أوكرانية ليلة البارحة، مشيرا إلى أن منظوماته الدفاعية تمكنت من اعتراض 39 صاروخا و20 مسيّرة.
من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تدوينة نشرها على حسابه في تطبيق تلغرام إن روسيا "استخدمت أكثر من 50 صاروخا و20 طائرة مسيرة في هجوم ليلي استهدف بنية تحتية في أوكرانيا".
وعلق وزير الطاقة الأوكراني، غيرمان غالوشتشينكو على الهجوم الذي تعرضت له محطات الطاقة بالقول إن روسيا "لم تتخل عن خططها لحرمان الأوكرانيين من النور"، وقال إن روسيا شنت "هجوما ضخما آخر على محطاتنا للطاقة".
وأوضحت وزارة الطاقة الأوكرانية أن الضربات استهدفت منشآت بنى تحتية للطاقة في 6 مناطق على الأقل، فيما قالت شركة "دي تي إي كيه"، التي تعد أكبر شركة للطاقة في البلاد، إن هذا الهجوم هو الخامس على منشآت الطاقة التابعة لها خلال نحو 45 يوما.
وفيما تواجه القوات الأوكرانية صعوبات في جبهات المواجهة بعد أكثر من عامين من الحرب، تكثف روسيا ضرباتها على منشآت الطاقة الأوكرانية، وهو ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وتقنين الطاقة في كل أنحاء البلاد.

هجوم روسي بعشرات المسيّرات على محطات أوكرانية للطاقة

عربي و دولي

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