"معابر غزة" تنفي صحة إعلان "إسرائيل" إعادة فتح معبر كرم أبو سالم

نفت هيئة المعابر بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، مزاعم "إسرائيل" بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم، جنوب القطاع، أمام إدخال المساعدات، خلافا لما أعلنته "إسرائيل" في وقت سابق.

ونقلت وكالة الأناضول عن المتحدث باسم الهيئة هشام عدوان، أن قوات الاحتلال تغلق معبر كرم أبو سالم التجاري، أمام حركة دخول المساعدات لقطاع غزة، وأن القوات "الإسرائيلية" لا تزال داخل معبر رفح البري وتسيطر عليه، مما أدى لتوقف حركة السفر ودخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وكانت "إسرائيل" أعلنت، اليوم الأربعاء، إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي المستخدم لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، استجابة لطلب من الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في منشور عبر منصة إكس، إنه وصلت بالفعل شاحنات من مصر تحمل مساعدات إنسانية إلى المعبر، وهو ما نفاه المتحدث باسم هيئة المعابر في غزة.



