"إسرائيل": عملياتنا في رفح لا تخالف معاهدة السلام مع مصر
قال أوفير جندلمان المتحدث بإسم رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إن "العملية العسكرية التي تشنها القوات الإسرائيلية عند معبر رفح لا تؤثر على معاهدة السلام مع مصر".
وأوضح جندلمان في إيجاز خاص بالحرب عبر منصة "إكس"، أن "إسرائيل تعي الحساسية المتعلقة بإجراء عمليات عسكرية ضد حماس قرب الحدود المصرية".
كما أضاف المتحدث: "نؤكد أن هذه العملية لا تخالف بنود معاهدة السلام بين البلدين على الإطلاق، بل تأتي في إطار الجهود لضرب الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المنطقة على جانبي الحدود".