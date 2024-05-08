إقرار قانون يسمح بتجنيد سجناء في الجيش الأوكراني

وقالت النائبة أولينا شولياك رئيسة حزب الرئيس فولوديمير زيلينسكي في منشور على "فيسبوك": "لقد صوت البرلمان بنعم على التعبئة الطوعية للسجناء".

وأضافت: "يفتح مشروع القانون إمكان انضمام فئات معينة من السجناء الذين أعربوا عن رغبتهم في الدفاع عن بلادهم، إلى قوات الدفاع".

ولا يزال يتعين أن يوقع رئيس البرلمان الأوكراني وزيلينسكي على النص، قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

ويقول خبراء إن أوكرانيا تسعى من خلال مشروع القانون هذا إلى تعويض النقص الكبير في عدد جنودها على خط المواجهة مع روسيا، في الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.