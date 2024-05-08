الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

البنتاغون اكد تعليق شحنات من الذخائر الثقيلة لإسرائيل

2024-05-08 | 13:53
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
البنتاغون اكد تعليق شحنات من الذخائر الثقيلة لإسرائيل
البنتاغون اكد تعليق شحنات من الذخائر الثقيلة لإسرائيل

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن "تعليق شحنات الأسلحة من الذخيرة الثقيلة موقتا لإسرائيل، بسبب الخلافات والجدل مع تل أبيب حول اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة"، بحسب "روسيا اليوم".

 
وقال أوستن: "لقد أوضحنا منذ البداية أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تشن هجوما كبيرا على رفح دون مراعاة وحماية المدنيين في ساحة المعركة تلك مرة أخرى، أثناء قيامنا بتقييم الوضع، قمنا بتعليق شحنة واحدة من الذخائر الثقيلة".
 
وأضاف: "إن واشنطن تعارض عملية الجيش الإسرائيلي هذه". موضحا في نفس الوقت أنه "لم يتم اتخاذ بعد أي قرار نهائي بشأن كيفية مواصلة إمداد الذخيرة".
البنتاغون اكد تعليق شحنات من الذخائر الثقيلة لإسرائيل

عربي و دولي

إسرائيل

واشنطن

فلسطين

غزة

القطاع

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بين أميركا و"إسرائيل".. ما تفاصيل شحنة الأسلحة "المعلّقة"؟
بايدن: لا مكان لمعادة السامية في الولايات المتحدة

اقرأ ايضا في عربي و دولي

أردوغان: فرص نجاح مبادرات السلام الأحادية دون مشاركة روسيا ضئيلة
16:34

أردوغان: فرص نجاح مبادرات السلام الأحادية دون مشاركة روسيا ضئيلة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "فرص نجاح مبادرات السلام في أوكرانيا الأحادية الجانب دون مشاركة روسيا ضئيلة"، بحسب وكالة "نوفوستي".

16:34

أردوغان: فرص نجاح مبادرات السلام الأحادية دون مشاركة روسيا ضئيلة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "فرص نجاح مبادرات السلام في أوكرانيا الأحادية الجانب دون مشاركة روسيا ضئيلة"، بحسب وكالة "نوفوستي".

أرسلان عرض المستجدات الراهنة مع القائم بأعمال السفارة السورية
11:25

أرسلان عرض المستجدات الراهنة مع القائم بأعمال السفارة السورية

استقبل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان في دارته في خلدة، القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في لبنان علي دغمان على رأس وفد من طاقم السفارة، بحضور عضو المجلس السياسي في الحزب ومنسّق ملف العلاقة مع الدولة السورية لواء جابر، ومسؤول العلاقات الخارجية محمد المهتار، وجرى خلال اللقاء عرضٌ للمستجدات الراهنة إقليمياً ومحلياً.

11:25

أرسلان عرض المستجدات الراهنة مع القائم بأعمال السفارة السورية

استقبل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان في دارته في خلدة، القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في لبنان علي دغمان على رأس وفد من طاقم السفارة، بحضور عضو المجلس السياسي في الحزب ومنسّق ملف العلاقة مع الدولة السورية لواء جابر، ومسؤول العلاقات الخارجية محمد المهتار، وجرى خلال اللقاء عرضٌ للمستجدات الراهنة إقليمياً ومحلياً.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024