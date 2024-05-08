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عربي و دولي

أردوغان: فرص نجاح مبادرات السلام الأحادية دون مشاركة روسيا ضئيلة

2024-05-08 | 16:34
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أردوغان: فرص نجاح مبادرات السلام الأحادية دون مشاركة روسيا ضئيلة
أردوغان: فرص نجاح مبادرات السلام الأحادية دون مشاركة روسيا ضئيلة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "فرص نجاح مبادرات السلام في أوكرانيا الأحادية الجانب دون مشاركة روسيا ضئيلة"، بحسب وكالة "نوفوستي".

 
واشار الرئيس التركي، بحسب بيان لمكتبه، إلى أن "نهج تركيا تجاه القضية الأوكرانية يشبه نهج بولندا ورومانيا، وأنه لم يتم إحراز أي تقدم في إحلال السلام في الحرب الأوكرانية الروسية، ونؤكد ضرورة إعطاء الجانبين فرصة للخروج بشكل لائق وسلام".
 
واستقبل أردوغان اليوم في المجمع الرئاسي بأنقرة رئيس مكتب الأمن القومي ووزير الدولة البولندي ياتسيك سيفيرا، ومستشار الرئيس الروماني للأمن القومي أيون أوبريسور.
 
وكان متحدث الكرملين دميتري بيسكوف قد أشار مرارا إلى أن "موسكو مستعدة للمفاوضات، لكن كييف هي التي فرضت حظرا على المفاوضات على المستوى التشريعي". 
 
كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "موسكو لم ترفض قط التوصل إلى حل سلمي للنزاع مع أوكرانيا، بل كانت تميل إلى القيام بذلك و"لكن ليس في شكل يفرض علينا أي مخططات لا علاقة لها بالواقع".
 
أردوغان: فرص نجاح مبادرات السلام الأحادية دون مشاركة روسيا ضئيلة

عربي و دولي

أردوغان

تركيا

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