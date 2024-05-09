درجات الحرارة في المكسيك تسجل ارتفاعاً قياسياً .. وهذا ما بلغته!

أطلق المركز الوطني للطاقة في المكسيك إنذاره لليوم الثاني تزامنا مع ارتفاع الطلب على الكهرباء، وسط ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة وأعطال في استطاعات التوليد في ولايات مختلفة.

وجاء في بيان المركز الوطني على موقعه الإلكتروني، نقلته وكالة "نوفوستي": "اعتبارا من الساعة 14:46 يوم 8 أيار 2024، أعلن النظام الوطني حالة الإنذار التشغيلي وسيتخذ مركز CENACE الإجراءات التشغيلية اللازمة".



وأعلنت المكسيك "خروج 6 محطات لتوليد الكهرباء عن العمل وخفض إنتاجها".



وأشارت إلى أن "عجز التوليد بلغ حوالي 1.7 غيغاواط، كما انخفض هامش احتياطي التشغيل إلى 3%، مع حد أدنى قدره 6%".



وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى "تسجيل انقطاعات للتيار في 13 ولاية بما فيها العاصمة يومي الثلاثاء والأربعاء".



وبلغت الحرارة القصوى المسجلة في 7 أيار 33.4 درجة مئوية في العاصمة، و43 درجة في تشياباس. وتسبب ذلك بزيادة الطلب على الكهرباء عبر الاستخدام النشط لأجهزة التكييف.