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عربي و دولي

لأول مرة.. أميركا لن تزوّد "إسرائيل" بالسلاح!

2024-05-09 | 02:29
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لأول مرة.. أميركا لن تزوّد &quot;إسرائيل&quot; بالسلاح!
لأول مرة.. أميركا لن تزوّد "إسرائيل" بالسلاح!

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن "بلاده لن تزود إسرائيل بأنواع محددة من الأسلحة في حال شنت هجوما على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأكد أن القنابل التي قدمتها واشنطن لتل أبيب استخدمت في قتل المدنيين في غزة".

وخلال مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن" الإخبارية، قال بايدن -ردا على سؤال حول السبب الذي دفع إدارته الأسبوع الماضي إلى تعليق إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل- إن "مدنيين قُتلوا في غزة بسبب هذه القنابل".

وحذر من أنه "إذا دخل الإسرائيليون إلى رفح، فلن أزودهم بالأسلحة التي استُخدمت في السابق ضد المدن"، مضيفا "لن نسلمهم الأسلحة والقذائف المدفعية التي استُخدمت" حتى الآن في الحرب على قطاع غزة.

وهذه هي المرة الأولى التي يضع فيها بايدن  بصورة علنية شروطا للدعم العسكري الأميركي لإسرائيل، لكنه أكد أن الولايات المتّحدة ستواصل "ضمان حماية إسرائيل بواسطة القبة الحديدية".

وبشأن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في رفح أقصى جنوب قطاع غزة والتي يتكدس فيها أكثر من مليون نازح فلسطيني، وصف بايدن العملية بأنها توغل لم يطل "مراكز سكانية"، في إشارة إلى أنها ليست عملية برية واسعة النطاق تستدعي رد فعل من إدارته.

وأضاف بايدن أنه حذر بوضوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب "من أنهم لن يحظوا بدعمنا إذا دخلوا إلى المراكز السكانية"، لكنه أكد أن إسرائيل لم تتجاوز بعد الخط الأحمر بشأن رفح.
لأول مرة.. أميركا لن تزوّد "إسرائيل" بالسلاح!

عربي و دولي

جو بايدن

أميركا

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