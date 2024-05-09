اشتباكات ضارية شرق رفح والآليات الاسرائيلية تتوغل في حي الزيتون

يواصل جيش العدو الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي العنيف على رفح جنوب قطاع غزة، وفي حين تشهد الأحياء الشرقية للمدينة اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، تتوغل الآليات الاسرائيلية في حي الزيتون والمناطق المحيطة به في مدينة غزة.